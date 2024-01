Serie D: La Volley Modica batte al tie-break la Giavì Pedara

La Volley Modica, guidata dal coach Ciccio Italia, ha dimostrato grande carattere e determinazione ieri pomeriggio al “Geodetico” di via Fabrizio, battendo al quinto set una resilienti Giavì Pedara, che ha dato battaglia fino all’ultimo momento. La partita è stata caratterizzata da una bella cornice di pubblico, con una presenza significativa anche di tifosi ospiti.

Nonostante il coach biancoazzurro non abbia avuto a disposizione la formazione migliore, i suoi giocatori hanno dato il massimo, perdendo il primo set ma reagendo con determinazione nei due successivi per ribaltare il risultato. La Giavì Pedara, tuttavia, non si è arresa facilmente e con un quarto set attento e quasi privo di errori è riuscita a rientrare in partita, costringendo la sfida al tie-break.

Il sestetto modicano ha mostrato un grande spirito di squadra e mantenuto la calma nelle fasi cruciali, riuscendo alla fine a tagliare il traguardo per primo e assicurandosi altri due punti importanti. Questa vittoria consente alla Volley Modica di mantenere il secondo posto in classifica, con l’Astra Volley al comando come unica squadra finora capace di sconfiggerla.

Va sottolineato che la squadra modicana partecipa al campionato di serie D con una formazione composta per la maggior parte da giovani atleti che prendono parte ai campionati giovanili under 19 e under 17. La capacità di competere al vertice della classifica mostra la forza e il talento della Volley Modica, dimostrando che anche con una formazione giovanile si possono ottenere risultati di rilievo nel campionato.