Pallamano: Andimoda Ragusa sconfitta anche a Messina

L’Andimoda Ragusa continua a lottare per migliorare le proprie prestazioni, ma ancora una volta si è trovato in difficoltà contro la squadra di Messina. Nonostante un primo tempo promettente, il sette allenato da Salvatore Russo ha subito una brusca frenata nella parte finale del parziale, cedendo terreno agli avversari. Nella ripresa, i padroni di casa hanno mantenuto il controllo del gioco e hanno gestito il vantaggio fino alla vittoria finale.

In una formazione rimaneggiata, l’Andimoda Ragusa ha dovuto fare i conti con la mancanza di cambi e ha lottato per rimanere in partita. Da evidenziare le buone prestazioni di Gabriele Giummarra, autore di 12 gol, e di Vincenzo Andolina, con 10 reti segnate. Il portiere Salvo Carbone ha dimostrato ancora una volta il suo valore con parate decisive che hanno limitato i danni.

Nonostante le difficoltà, dal sodalizio ibleo si guarda avanti con determinazione. Si sta lavorando per far crescere i giovani talenti che circondano la squadra, in vista di un futuro più promettente. La prossima sfida sarà il derby ibleo contro l’Agriblu Scicli, e l’Andimoda Ragusa cercherà di ottenere punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

