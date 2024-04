Pallamano: l’Andimoda Ragusa perde anche sul campo dell’Aetna Mascalucia

Un’altra sconfitta per l’Andimoda Ragusa nel campionato di Serie B di pallamano maschile, questa volta contro l’Aetna Mascalucia. Sul parquet avversario, i ragusani hanno perso con il punteggio di 48-34, con il primo tempo che si è chiuso sul 20-16 per i padroni di casa. Nonostante gli sforzi, la formazione di Ragusa, già ridotta a causa di numerosi assenti per infortunio, ha trovato sempre più difficile mantenere il passo con i locali man mano che la partita proseguiva. Alla fine, l’Andimoda ha dovuto arrendersi di fronte alla superiorità avversaria.

Nonostante le difficoltà, l’allenatore Salvatore Russo sta gestendo la squadra con determinazione, e tra gli aspetti positivi c’è la crescita di numerosi giovani talenti che potranno garantire un futuro alla pallamano ragusana. Ora la squadra si prepara per la prossima sfida, in cui ospiterà l’Albatro Siracusa tra le mura amiche. La partita è prevista per domenica alle 18:30.

Anche la compagine Under 15 dell’Andimoda Ragusa ha subito una sconfitta contro lo Scicli Social Club, con un punteggio finale di 37-15. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima gara.

