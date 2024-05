Pallamano: l’Andimoda Ragusa di scena domani a Siracusa per l’ultima di campionato

Domani, alle 16:30, l’Andimoda Ragusa affronterà la sua ultima gara del campionato di Serie B di pallamano maschile. La squadra allenata da Salvatore Russo giocherà in trasferta contro i forti avversari dell’Aretusa a Siracusa. Questo incontro rappresenta il posticipo dell’ultima giornata del torneo, che si è svolta l’11 maggio.

Nonostante la difficoltà dell’incontro, gli iblei sono determinati a dare il massimo sul piano agonistico. La squadra di casa è di alto livello e cercherà di sfruttare il vantaggio del fattore campo, con l’obiettivo di concludere il torneo in una posizione di prestigio in classifica. Dall’Andimoda si sottolinea la volontà di disputare una partita onesta e competitiva, onorando l’incontro con impegno e determinazione.

“Proveremo a fare la nostra onesta partita. Di fronte avremo una formazione di spessore che cercherà di sfruttare al massimo il fattore casalingo anche perché, tra l’altro, intendono chiudere il torneo nelle zone che contano della classifica. Noi proveremo a onorare al meglio la contesa. E siamo pronti a dare il massimo nel tentativo di rendere loro la vita difficile. In ogni caso, sarà una ulteriore vetrina per i nostri giovani,” hanno dichiarato dall’Andimoda.

Questa partita non solo rappresenta un’opportunità per concludere la stagione con dignità, ma anche una vetrina importante per i giovani talenti della squadra, che avranno la possibilità di mettere in mostra le loro capacità contro avversari di alto livello.

© Riproduzione riservata