Una sconfitta giunta nel finale di partita. L’Handball Scicli Social Club perde, 28-27, contro la capolista Il Giovinetto di Petrosino

In formazione rimaneggiata i ragazzi del coach Luca Ammatuna ieri hanno fatto più di quanto potevano. Con un minimo scarto sono usciti sconfitti dal campo pur combattendo alla pari in un incontro che, già alla vigilia, si presentava difficile. Basti pensare che gli sciclitani si portavano dietro cinque importanti assenze, dal portiere Occhipinti ai terzini Ciavorella e Delitala, dal centrale Ballaera al pivot Causarano. La resa solo nel finale in una gara caratterizzata da un nervosismo di troppo da parte dei locali che gli arbitri non hanno saputo tenere lo stesso metro nel giudizio di alcune situazioni di gioco. Una difesa aggressiva ed un attacco compassato e ordinato, in grado di trovare buone soluzioni dai sei metri, non sono serviti all’Handball Scicli Social per vincere l’incontro.

Nella ripresa i padroni di casa hanno dato l’impressione di avere la partita in mano.

Ma la prova super del “sempreverde” Franco Iacono in più occasioni ha messo la saracinesca alla sua porta annullando i tentativi di attacco. Pertanto, si è arrivati a due minuti dalla fine con un vantaggio di più due. La reazione d’orgoglio dei locali, qualche aiutino arbitrale ed un paio di ingenuità in attacco hanno fatto sì che la capolista si aggiudicasse la partita, con il minimo scarto.

“Non era senz’altro questa – ha affermato Ammatuna – la partita che potevamo sperare di vincere. Sapevamo che sarebbe stata tutta in salita. Abbiamo cercato di contrapporci, in qualche modo, allo strapotere avversario. Ed i ragazzi hanno dato l’anima finchè hanno potuto, mettendo in atto un forte spirito di squadra. Poi, ci sono state un paio di dubbie decisioni arbitrali e qualche ingenuità in attacco che ci hanno condannato alla resa”.

Archiviata la gara di Petrosino, per domenica prossima c’è grande attesa al geodetico di Iungi per il derby stracittadino con lo Scicli Sport Club.

Tabellino

Il Giovinetto – Scicli Social Club 28-27 (pt 14-10).

Il Giovinetto: Marino G., Pantaleo (5), Lentini, Marino A. (7), Summa (2), Vinci, De Vita (2), Modello, Chirco, Montalto, Vinci, Giacalone (3), Mannone (3), Ben Soltana, Tahar (6). Allenatore Carmelo Benigno

Scicli Social Club: Iacono, Nakoue (2), Ficili (6), Carbone (12), Drago (3), Martino (3), Vaccaro, Costa (1), Morelli, Nigro. Allenatore: Luca Ammatuna.

