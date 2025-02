Seconda vittoria consecutiva, 33-25, per lo Scicli Social Club che vince sulla Pallamano Avola

Parte con il piede giusto la seconda parte del campionato di pallamano con lo Scicli Social Club che ieri ha avuto la meglio sulla squadra avolese. I quintetti, quello gialloverde composto da Iacono, Nakoue, Ficili, Drago, Ciavorella, Carbone e Costa e quello di Trapani, Di Maria, Amore, Falco, Accolla, Fianchino, Zaia per l’Avola si sono spesi per vincere la gara. Gara che si è decisa nel primo tempo, grazie ad alcuni breaks vincenti dei ragazzi di mister Luca ammatuna. A sbloccare la contesa è stato Nakoue, dopo un giro di lancette, poi, Falco dai sette metri a riportato la parità. Tre reti consecutive dei locali hanno riportato la partita sui binari confacenti per aggiudicarsi i due punti. Gli ospiti avolesi sono riusciti solo con tiri dai sette metri a tenersi a galla, ma la voglia della vittoria è stata troppo forte nei gialloverdi che sono andati a segno a ripetizione, portandosi sul parziale di 12-4, intorno al quindicesimo. Il time out chiamato dal Milardo, per riordinare le idee ai suoi ragazzi, non ha dato gli effetti sperati perché Ciavorella e Carbone sono stati imperdonabili, chiudendo il primo tempo con il netto parziale di 20-13. Ad avvio della ripresa un calo di concentrazione dei padroni di casa, per quasi dieci minuti, con gli ospiti che non sono riusciti ad approfittare per accorciare le distanze, per via anche di alcune parate dell’estremo difensore Iacono. A metà ripresa la partita con un parziale di 27-18 ha preso la giusta piega per portare a conclusione la vittoria sul risultato di 33-25.

Luca Ammatuna, alla guida tecnica della Social Club Scicli.

“I ragazzi hanno avuto il giusto approccio alla gara incanalando la partita verso il successo nella prima parte – ha detto Luca Ammatuna a fine – nella seconda frazione siamo stati un po’ svuotati mentalmente commettendo errori banali. Dobbiamo continuare a lavorare seriamente se vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Complimenti, comunque, agli avversari”.

Tabellino

SCICLI SOCIAL CLUB – PALLAMANO AVOLA 33-25 (pt 20-13).

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Vaccaro, Ballaera, Ficili (5), Carbone (9), Ciavorella (10), Drago (2), Nakoue (2), Causarano, Martino (1), Costa (3), Sammito (1), Iacono. Allenatore: Luca Ammatuna.

PALLAMANO AVOLA: Trapani, Andolina (1), Florio (1), Di Rosa, Di Maria (2), Monello, Amore (1), Falco (10), Caruso F., Accolla (2), Yania, Fianchino (4), Santanastasio, Caruso M., Zaia (4). Allenatore: Vincenzo Milardo.

