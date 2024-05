Pallamano: si avvia alla conclusione il campionato di Serie B maschile

Il campionato di Serie B di pallamano maschile dell’Andimoda Ragusa si avvia verso la fase finale con una piccola variazione nel calendario. La gara, originariamente prevista per domenica 12 maggio contro l’Aretusa, è stata spostata a sabato 25 maggio, sempre sul campo di Siracusa, con inizio alle 16:30.

Il cambio di data offre all’Andimoda Ragusa l’opportunità di prepararsi al meglio per questo importante incontro, considerando che affronteranno una squadra di valore che attualmente occupa la terza posizione in classifica. Non sarà un compito facile, ma dopo il recente successo nel derby, i giocatori hanno dimostrato di saper affrontare le sfide con determinazione e impegno.

Nel frattempo, proseguono i concentramenti Under 13, un’importante iniziativa per valorizzare i giovani talenti del club. Questi concentramenti si concluderanno il 19 maggio sempre a Siracusa, offrendo un’altra occasione per osservare i piccoli giocatori dell’Andimoda all’opera e per alimentare la crescita del settore giovanile della pallamano.

