Pallamano: Andimoda Ragusa battuta in casa dall’Albatro Siracusa, domani la sfida sul parquet di Marsala

Nel campionato di Serie B di pallamano maschile, l’Andimoda Ragusa ha vissuto un altro momento difficile, subendo una sconfitta per 39-27 contro l’Albatro Siracusa, nonostante un primo tempo che lasciava sperare in un risultato diverso, con un parziale di 17-14 a favore dei ragusani all’intervallo.

Purtroppo, come già accaduto in altre gare recenti, è stata soprattutto nella ripresa che l’Andimoda ha incontrato difficoltà nel mantenere l’equilibrio, a causa dei problemi derivanti dal forte rimaneggiamento della formazione che non ha permesso ai titolari di tirare il fiato senza compromettere il gioco della squadra.

Nonostante l’impressione di essere ritrovati, l’Andimoda ha dovuto fare i conti con le difficoltà consuete, subendo un’altra sconfitta che ha abbattuto il morale della squadra. Tuttavia, si guarda avanti e si pensa al percorso di crescita dei giovani, cercando di affrontare il futuro con determinazione.

La prossima sfida per l’Andimoda Ragusa sarà sabato 20 aprile alle 17:30 a Marsala, contro un avversario che fa del fattore campo uno dei propri punti di forza. La squadra ragusana cercherà con tutte le proprie forze di invertire questa tendenza negativa e tornare alla vittoria.

