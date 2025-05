Serie B Old Wild West – Playout: Piombino domina anche Gara-2, Virtus Ragusa ora spalle al muro

La Virtus Ragusa cede ancora una volta al Palatenda: Piombino si impone con autorità per 85-66 e si porta sul 2-0 nella serie playout del campionato di Serie B Old Wild West. Decisivo, come in Gara-1, un terzo quarto tutto intensità e aggressività per i padroni di casa, che mettono alle corde una Ragusa incapace di reagire alle fiammate toscane e affossata da ben 21 palle perse.

Avvio sprint per la Virtus, trascinata da Bertocco ed Erkmaa, che vola sul 4-14 al 4’. Ma Piombino reagisce con grinta: l’8-0 firmato da Nicoli e Ortiz riporta la gara in equilibrio. Da lì in avanti, i padroni di casa alzano la fisicità e iniziano a dettare il ritmo. Il primo vantaggio arriva già nel primo quarto, chiuso avanti 21-18.

Nel secondo periodo Ragusa prova a restare aggrappata con le giocate di Erkmaa e Kosic, ma Piombino mette in campo un’intensità difensiva che soffoca la manovra avversaria. I siciliani restano a galla fino al -3, poi calano nel finale e vanno all’intervallo sotto 41-35.

Il vero strappo arriva al rientro dagli spogliatoi: Piombino aggredisce la partita, guidato dal carisma di capitan De Zardo e dalla precisione di Frattoni, implacabile dall’arco. La Virtus si smarrisce: il parziale si fa pesante (65-48 al 30’, poi 70-48 al 31’) e la reazione non arriva. I tentativi di Ianelli e Simon servono solo a limitare il passivo.

Il finale si accende anche sul piano nervoso, ma i giochi sono già fatti. Ora Ragusa si trova con le spalle al muro: venerdì al PalaPadua servirà una risposta forte, soprattutto sul piano dell’intensità, per evitare l’eliminazione e prolungare la serie.

