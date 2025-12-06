Serie B Interregionale, Virtus Ragusa a Corato: esame verità contro la Fas Basket

La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo per l’undicesima giornata della Serie B Interregionale e lo fa con una trasferta ad alta intensità sul parquet della Fas Basket Corato, dove domenica alle 18 al PalaLosito si giocherà una sfida che può incidere sugli equilibri del girone F. La formazione guidata da coach Gattone arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive, contro Svincolati Milazzo e Viola Reggio Calabria, cui si è aggiunto il turno di riposo. Il bilancio stagionale di 3 vittorie e 6 sconfitte non racconta fino in fondo il valore di un gruppo che dispone di esperienza e talento in ogni reparto.

Il pericolo numero uno per Ragusa sarà ancora una volta Diego Corral. Il lungo argentino classe 1986 sta vivendo una stagione di grande solidità, viaggiando a 15,2 punti di media con 6,3 rimbalzi e quasi il 60% dal campo. Accanto a lui ci sarà il connazionale Dip, inserito da appena due settimane ma già pronto a dare sostanza all’area. L’estro offensivo di Marco Paoletti, guardia jesina del 2005, rappresenta un ulteriore fattore per Corato: i suoi 13 punti e i quasi 5 rimbalzi di media, insieme al 37% dall’arco, lo rendono uno dei giocatori più imprevedibili del match. A completare una squadra ricca di soluzioni ci sono il lituano Mulevicius, ala forte del 2000 dotata di atletismo e dinamismo, il playmaker Marco Manisi, già visto in Sicilia ai tempi di Piazza Armerina e oggi play di ordine e personalità, e l’argentina Santi Capodevilla, classe 2007 ma già protagonista con un impatto significativo in doppia cifra.

La Virtus Ragusa, dal canto suo, arriva alla sfida con la consapevolezza del proprio valore e con la volontà di consolidare il primo posto nel girone F. Gli iblei di coach Di Gregorio hanno un record di 8 vittorie e 2 sconfitte, numeri che confermano un percorso di alto livello, sebbene non manchino aspetti da migliorare, soprattutto nella fase difensiva, dove qualche calo di concentrazione ha caratterizzato le ultime uscite. Una vittoria a Corato, oltre a rafforzare la vetta, permetterebbe alla Virtus di affrontare con fiducia il turno di riposo e di preparare al meglio l’ultimo impegno del 2024, fissato per il 21 dicembre al PalaPadua contro Matera.

La direzione della gara è stata affidata alla coppia arbitrale composta da Fabrizio Farina Valaori di Brindisi e Francesco De Carlo di Lecce. Tutto è pronto per un confronto che promette equilibrio, intensità e un alto livello di pallacanestro, con la Virtus decisa a confermare il proprio ruolo da protagonista e Corato desiderosa di ritrovare solidità contro una delle squadre più in forma del girone.

© Riproduzione riservata