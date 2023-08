Serie B, anche Federica Mazza e Laura Gatti tra I Have a Team e prima squadra

Il ritorno delle giocatrici Federica Mazza e Laura Gatti alla squadra “I Have a Team” nella città di Ragusa, Italia. Le giocatrici, entrambe nate nel 2001, faranno parte del progetto e si uniranno agli allenamenti con altre giocatrici come Elena Mallo, Elisabetta Salice, Claudia Chessari, Federica Terrone e Melaine Olodo. Il presidente di “I Have a Team”, Gianstefano Passalacqua, ha sottolineato l’importanza di avere un gruppo giovane con esperienza, e ha evidenziato che il progetto mira a una crescita complessiva del movimento sportivo nella zona.

Yvan Baglieri è stato confermato nel ruolo di head coach e, inoltre, sarà il terzo allenatore della prima squadra, mantenendo così un ruolo di responsabilità all’interno del progetto. La squadra si prepara per il prossimo campionato di Serie B, puntando non solo a fare bene in quella categoria, ma anche a contribuire alla crescita e allo sviluppo generale dello sport nella regione.