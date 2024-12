Serie A3: la Volley Modica chiude in casa il girone di andata, domenica al “PalaRizza” arriva Gioia del Colle

L’Avimecc Modica si prepara ad affrontare una delle sfide più impegnative del girone Blu del campionato di Serie A3, ospitando al PalaRizza la Joy Volley Gioia del Colle domenica pomeriggio alle ore 17.

Un test cruciale per i Biancoazzurri

Dopo la sconfitta contro la capolista Sorrento, che ha interrotto una serie positiva di quattro vittorie, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano puntano a ritrovare il successo. Gioia del Colle, avversaria di grande caratura, arriva a Modica con l’intento di consolidare la propria posizione e proseguire il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Le condizioni del roster

Coach Distefano dovrà valutare attentamente le condizioni di capitan Stefano Chillemi, assente nella trasferta di Sorrento a causa di un problema fisico. Andrea Raso, che ha accusato un malore e, pur essendo presente in panchina, non ha potuto dare il suo contributo in campo.

Tuttavia, il tecnico modicano si dice fiducioso, sottolineando la solidità e la profondità del roster, che ha dimostrato di poter competere anche in situazioni di emergenza.

Le parole di coach Distefano

“Abbiamo analizzato a fondo la sconfitta di Sorrento e, numeri alla mano, avremmo potuto ottenere di più. La prestazione, però, c’è stata, e siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra fortissima. Ora dobbiamo concentrarci su Gioia del Colle, che verrà a Modica motivata e rinforzata dopo un periodo complicato.

Il nostro obiettivo rimane puntare ai play-off, ma sappiamo che è una meta ambita da molte altre squadre. Con l’arrivo di Bartoli, che sostituisce Cavasin, il roster è finalmente al completo. Bartoli si sta integrando bene e, nonostante debba ritrovare la forma migliore, è pronto a dare il suo contributo.

Chiedo ai nostri tifosi di essere presenti al PalaRizza e di sostenerci con il loro consueto entusiasmo. Speriamo di regalare loro una gioia in questo periodo natalizio con una bella vittoria.”

Il contributo dei giovani talenti

Tra le rivelazioni della stagione, il giovane palleggiatore Alessandro Cipolloni Save si è dimostrato una risorsa preziosa. Ogni volta che è stato chiamato in causa per sostituire Pedro Putini, ha risposto con prestazioni convincenti.

“La sconfitta di Sorrento – afferma Cipolloni Save – ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma siamo tornati subito a lavorare in palestra con determinazione. La fiducia nel nostro gruppo non manca, e siamo pronti ad affrontare Gioia del Colle con lo spirito giusto.

A Modica mi trovo benissimo: è una città stupenda e abbiamo un gruppo unito e forte. Sono convinto che questa squadra possa ottenere grandi risultati, grazie anche al sostegno del nostro pubblico.”

Appuntamento al PalaRizza

L’Avimecc Modica punta a chiudere il girone di andata nel migliore dei modi, consapevole delle proprie potenzialità e del ruolo importante che può recitare in questa stagione. L’appuntamento è per domenica alle ore 17, con l’auspicio di una cornice di pubblico calorosa e coinvolgente per spingere i biancoazzurri verso una vittoria fondamentale.

