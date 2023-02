Sergio Firrincieli candidato sindaco per i 5 Stelle. Il no a Schininà spacca fronte progressista a Ragusa

Si spacca il fronte progressista. Non ci sarà alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e di conseguenza non ci sarà l’appoggio alla candidatura di Riccardo Schininà. Il Movimento 5 Stelle ha infatti deciso di presentare il proprio candidato sindaco. Si tratta del capogruppo uscente, Sergio Firrincieli. La sua candidatura sarà presentata ufficialmente lunedì in conferenza stampa.

Ecco i partiti che potrebbero appoggiarlo

E’ questo il nome che i grillini, dopo un lungo confronto interno, offrono ad una possibile coalizione che coinvolgerà la Sinistra ragusana, ovvero Sinistra Italiana, Articolo Uno, Europa Verde, comitato Pino Aprile.

Le parole dell’on. Stefania Campo

Sul nome di Firrincieli non c’è ancora ufficialità ma dovrebbe essere quello, come spiega il parlamentare regionale Stefania Campo a Ragusaoggi.it: “Lunedì ufficializziamo il nome del nostro candidato. E’ molto probabile che andremo da soli anche se c’è un ultimo passaggio che faremo questa domenica – spiega la Campo – Abbiamo interlocuzioni aperte con altre forze politiche dell’area progressista. Crediamo che un nome che possa trovare un accordo da parte di tutti, possa essere il nostro capogruppo uscente che ha fatto un ottimo lavoro, assieme al gruppo, in Consiglio comunale. Puo’ rappresentare tutti”.

La rottura con Schininà

E con il fronte di Riccardo Schininà? Generazione, Patto per Ragusa, Partito Democratico e gli altri si interrompe la trattativa? “Quel gruppo politico – spiega ancora la Campo – doveva muoversi sulla volontà di un percorso che doveva portare a creare la coalizione e poi definire le altre cose. Invece ci siamo accorti che la coalizione era già pronta e con un candidato sindaco già deciso. Abbiamo percepito di essere stati invitati a discutere in un tavolo già apparecchiato, qualcosa di precostituito dove non c’erano gli spazi per decidere insieme”.

Si punta al ballottaggio

Ed allora il fronte progressista avrà dunque due candidati? “Abbiamo cercato di fare sintesi – conclude la Campo – e come Movimento 5 Stelle, al termine di un lungo percorso, ci siamo mossi per fare la nostra proposta che ricompatta il gruppo e la base. Puntiamo al ballottaggio. E’ una proposta che porteremo al tavolo dei nostri possibili alleati”.