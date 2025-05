Semina il panico tra le vie di Vittoria, contromano e a folle velocità: bloccato

Ha seminato il panico tra le vie cittadine a Vittoria. A bordo di una Lancia Y ha cercato di sfuggire ad un normale controllo di polizia dandosi alla fuga. Una corsa folle, secondo quanto ricostruito dagli agenti: strade contromano, alta velocità, danni a diverse autovetture e in ultimo il tentativo di speronare la volante della Polizia. Una situazione di grave pericolo. Una volta raggiunto, dagli agenti del commissariato di Polizia, invece di calmarsi, ha lasciato l’autovettura e ha cercato di fuggire a piedi ma è stato preso mentre stava cercando di entrare in una abitazione.

E’finita così la corsa di un vittoriese che una volta bloccato è stato posto ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi il processo per direttissima davanti al giudice Maria Rabini presso il Tribunale di Ragusa. Il pubblico ministero, Sonia Vizzini, ha chiesto che per l’uomo venissero confermati i domiciliari. L’imputato ha ammesso i fatti; il suo legale, l’avvocata Jessica Di Martino ha richiesto per il suo assistito i termini di difesa e la reimmissione in libertà. Il giudice ha disposto la reimmissione in libertà, con l’obbligo di firma. Il processo è stato aggiornato al prossimo 11 giugno.

