Sei vittorie di fila: la Virtus vuole allungare contro Castellaneta

La SuperConveniente Virtus Ragusa torna tra le mura amiche del PalaPadua per l’ottava giornata della Serie B Interregionale – Girone F, con una novità: si gioca domenica alle 17.

La capolista, reduce da sei vittorie consecutive, vuole proseguire la sua corsa in un avvio di stagione che finora l’ha vista protagonista assoluta.

Ragusa in stato di grazia: sei vittorie e identità sempre più forte

La squadra di coach Massimo Di Gregorio arriva al match con morale altissimo e una continuità di prestazioni che la confermano fra le migliori realtà del girone.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il primato, dare continuità al momento positivo ed esaltare un gruppo che cresce a vista d’occhio.

«Siamo in un periodo molto positivo — afferma coach Di Gregorio —. Castellaneta gioca una pallacanestro di qualità e ha iniziato benissimo il campionato: l’abbiamo preparata con attenzione. Vogliamo aggiungere qualcosa ogni domenica. Il PalaPadua è un valore aggiunto e siamo certi che il pubblico ci darà energia nei momenti decisivi».

Castellaneta pericolosa: attacco da 84,5 punti e individualità di livello

La Valentino Castellaneta arriva a Ragusa dopo la sconfitta al supplementare contro Corato, ma resta una formazione insidiosa.

Nonostante il calo nelle ultime giornate, gli uomini di coach Giuseppe Luisi mantengono numeri di spessore — soprattutto in fase offensiva — e si sono già presi vittorie di prestigio, come quella contro la Viola Reggio Calabria.

Giocatori da tenere d’occhio:

Davide Buo – 18 punti di media, miglior realizzatore

Tommaso Contini – 15,7 punti e 9,3 rimbalzi

Ojo (classe 2004) – 15 punti a partita

Jack Shannon – lungo moderno, 9 rimbalzi di media

Un roster giovane, dinamico, pericoloso dall’arco e capace di correre il campo.

Dove vedere la partita

La gara, arbitrata da Giuseppe Catania (Barcellona Pozzo di Gotto) e Federico Catalano (Pedara), sarà trasmessa in diretta streaming su: www.virtusragusabasket.it

