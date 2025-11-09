La Virtus Ragusa sbanca Mola

Sesta vittoria di fila, la terza in trasferta, e primato ancora più solido: la SuperConveniente Ragusa sbanca il PalaPinto per 87-104 e allunga la striscia d’imbattibilità (che dura dal 28 settembre) nel campionato di Serie B Interregionale. A Mola di Bari, contro la New Basket, si vede un’ottima Virtus fin dalla palla a due: la squadra di Di Gregorio mantiene alta la soglia dell’attenzione, ha mordente, è ispiratissima in attacco e scappa prima dell’intervallo lungo, ipotecando un pomeriggio di ordinaria amministrazione.

Partita ad alto ritmo in avvio. La SuperConveniente ha molte frecce al proprio arco – Brown su tutti – e una certezza: l’altissima percentuale al tiro. Lanzi con la tripla dall’angolo costringe Sordi al timeout (16-21 al 7’). Adeola segna il +7, ma è Brown a scavare il gap grazie a una prova sontuosa: saranno 16 i punti a segno nel primo periodo, con 7/8 dal campo. Ragusa raddoppia la produzione della guardia americana, e con la tripla di Adeola tocca il +13: 22-35 al 10’. E’ il quarto più prolifico nelle prime sette giornate di campionato. Ragusa non vuole saperne di lasciare canestri per strada: quello di Cardinali vale il +14. Mola prova a riprendere il controllo, ma gli sforzi di Beltramino e D’Agnano valgono a stento il -9. Con i titolarissimi a rifiatare, sono Tumino e Piscetta a tenere il campo con personalità e concentrazione. Negli ultimi tre minuti, grazie a un ottimo Adeola e un solidissimo Peterson, la Virtus fugge via: 44-62 a metà partita.

Il vantaggio è ampio e si rivela già decisivo. Brown e Adeola escono alla grande dai blocchi (9-2 Virtus), Ragusa tocca addirittura i trenta punti di vantaggio (50-80 al 27’) con un attacco impetuoso e una difesa più accorta rispetto alla prima ora di gioco, anche se un break di 9-0 in chiusura di quarto rende meno amaro l’inseguimento dei padroni di casa: 59-81 al 30’. Nell’ultima frazione trovano spazio anche Cantone e Barracca, entrambi al debutto in B Interregionale (il play classe 2008 troverà anche i primi due punti); mentre Brown continuerà a sistemare le proprie statistiche che alla fine reciteranno 33 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. La SuperConveniente porta a casa una gara insidiosa, almeno sulla carta, ma condotta con la maturità che si deve al ruolo da capolista. Domenica prossima si riparte daccapo contro Castellaneta.

*IL TABELLINO*

*Mola New Basket-SuperConveniente Virtus Ragusa 87-104*

*Mola New Basket: *Iacoviello 2, Ramponi 22, Freimeyer 8, Pautasso, Beltramino 24, D’Agnano 16, Samardzic 4, Trinca 4, Mazzeo, Barnaba 7. All.: Sordi

*SuperConveniente Virtus Ragusa: *Cantone 2, Brown 33, Cardinali 9, Piscetta 9, Fabi 6, Tumino 7, Adeola 16, Peterson 9, Lanzi 13, Barracca. All.: Di Gregorio

*Arbitri:* Buonasorte di Manfredonia e Conforti di Matera

*Parziali:* 22-35; 44-62; 59-81.



© Riproduzione riservata