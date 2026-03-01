Sedicenni ma già da campioni: doppietta Team Ruggieri al galà Athena 2026

Giovani, determinati e già con la mentalità dei professionisti. Il Team Ruggieri torna dal Pala Cardella di Erice con un’altra doppietta di prestigio: due fighters, due vittorie, nel galà Athena 2026 targato Fight 1, organizzato dal promoter Gioacchino Mancuso.

Protagonisti della serata due atleti di appena 16 anni, capaci di salire sul ring con carattere, lucidità e una maturità che va ben oltre la carta d’identità. Manuel Messana, vittoria netta nel rematch

Per Manuel Messana si trattava di un rematch attesissimo contro l’atleta di casa. Il primo incontro, disputato lo scorso 31 gennaio al Kumitevent, si era chiuso in parità.

A Erice, però, non ci sono stati dubbi.

Messana ha imposto fin dalla prima ripresa un ritmo altissimo, mettendo pressione costante all’avversario con combinazioni precise di pugni e ginocchia. Tre round combattuti con intensità crescente, fino al conteggio inflitto nella terza ripresa.

Il verdetto finale parla chiaro: vittoria per decisione unanime. Una prova di forza, tecnica e maturità tattica. Alberto Rimaudo, debutto vincente nel contatto pieno

Grande attesa anche per l’esordio nel contatto pieno di Alberto Rimaudo, opposto a un atleta esperto e tecnicamente valido.

Il match si è sviluppato su tre riprese intense e combattute, ma Rimaudo, nonostante il debutto, ha mostrato freddezza, gestione intelligente delle distanze e ottima qualità tecnica.

Senza farsi travolgere dall’emozione, ha amministrato il confronto con lucidità, conquistando una meritata vittoria ai punti. Un gruppo giovane con mentalità vincente

Quello di Erice è stato un altro weekend intenso per il Team Ruggieri, che continua a raccogliere risultati importanti grazie a un gruppo giovane, unito e animato da una mentalità vincente.

Due sedicenni, due successi, un’identità sempre più forte: il progetto cresce e guarda avanti.

E dal team fanno sapere che non è finita qui: tante novità sono in arrivo. Restare sintonizzati, a questo punto, è quasi un obbligo.

[image: image.png]



