Seconda sconfitta consecutiva per il Frigintini Calcio

Periodo decisamente sfortunato per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica che a Misterbianco incappano nella seconda sconfitta consecutiva. Uno stop che «brucia» anche perché pesano alcune decisioni arbitrali che -come nelle ultime tre gare- hanno dato un corso diverso a quello che poteva essere l’andamento della gara stessa. “Non siamo una società -affermano i dirigenti- che impreca contro questa o quell’altra decisione in caso di sconfitta, ma nelle ultime tre gare ci sono stati episodi che sono stati giudicati con due pesi e due misure.

Un doppio giallo frettoloso ad Avola, un rigore netto contro il Vizzini non concesso con ammonizione per simulazione del nostro calciatore, e ora a Misterbianco: un gol non convalidato (pallone allontanato da un difensore quando aveva oltrepassato interamente la linea di porta) sul risultato di 0-0, un calcio di rigore non concesso per un atterramento in piena area di rigore dei locali ed un altro negato per fallo di mano. Insomma ci sono stati parecchi episodi che hanno condizionato il nostro ultimo mese di gare a cui bisogna aggiungere gli infortuni”.

A Misterbianco ha esordito il neo acquisto Salvo Ravalli che aveva realizzato il gol del vantaggio al 15’ ma per il direttore di gara «il pallone non è entrato»! Gol annullato a Drago per fuori gioco e traversa del Misterbianco sulla ripartenza. Poi al 40’ il gol dei locali su calcio di punizione. Subito dopo nei minuti finali del primo tempo i due episodi dei due calci di rigore negati per il Frigintini. Nel secondo tempo i rossoblù fanno la partita, ma sono i locali in contropiede a realizzare il gol del 2-0. Ci provano ancora i rossoblù e al 35’ Barresi accorcia le distanze. Il forcing finale, tuttavia, non produce gli effetti sperati di raggiungere almeno il risultato di parità e al triplice fischio finale il punteggio sancisce la sconfitta per Pianese e compagni. Che adesso non vedono l’ora di chiudere il girone di andata e attendere l’inizio di quello di ritorno che dovrebbe essere affrontato con tutti gli elementi a disposizione del tecnico Samuele Buoncompagni, compreso il capocannoniere del girone Kevin Sangiorgio; ed allora dovrebbe essere un’altra musica.

MISTERBIANCO CALCIO 2

FRIGINTINI 1

Misterbianco calcio: Biondi, Acquaviva, Gennaro, La Magna, Giacone, Russo, Lauria, Neri, Inserra, Caruso, Guerra. In panchina: Borgese, Marino, Ferlito, Mascara, Nicotra, Orofino, Spina, Mirabella. All. Mario currò

Frigintini: Caruso, Assenza, Rosa, Buscema, Pianese, Wally, Ravalli, Fusca, Drago, Noukri, Gambuzza. In panchina: Ruffino, Blandino Pricone, Avola, Firera, F. Barresi, Giurdanella, D. Calabrese. All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Pierluigi Florena (Messina), Ass. Christian Pino (Barcellona P. G.) e Andrea Triolo (Acireale)

Reti: 40’ Giacone; 68’ Inserra; 80’ Barresi