Se questo è un parco: la denuncia dei volontari di RagusAttiva sull’area verde urbana

Una situazione grave e allarmante quella riscontrata dai volontari di RagusAttiva durante un sopralluogo effettuato nel pomeriggio di ieri all’interno del parco agricolo urbano di Ragusa.

Secondo quanto riferito dall’associazione, l’area si presentava come una vera e propria discarica a cielo aperto, con una presenza diffusa di rifiuti di ogni genere. Tra i materiali individuati, anche elementi potenzialmente pericolosi come amianto e materiali inerti, abbandonati senza alcun tipo di gestione o messa in sicurezza.

A destare ulteriore preoccupazione è quanto osservato durante il sopralluogo: nell’area sarebbero in corso lavori durante i quali, secondo la denuncia dei volontari, i rifiuti verrebbero movimentati e coperti con terra mediante l’utilizzo di mezzi meccanici. Una pratica che, se confermata, configurerebbe un intervento estremamente critico dal punto di vista ambientale, con il rischio di integrare i rifiuti nel suolo anziché procedere alla loro corretta rimozione e smaltimento.

“Questa è la situazione che abbiamo trovato ieri pomeriggio – dichiarano da RagusAttiva – con una discarica a cielo aperto piena di spazzatura, rifiuti di ogni genere ed amianto. Coloro che sta eseguendo i lavori altrove e che stanno riversando gli scarti edili al parco, stanno anche rimestando e coprendo tutto con terra utilizzando ruspe”.

Di fronte a questo scenario, l’associazione annuncia l’intenzione di procedere con una segnalazione alle autorità competenti, a partire dai Carabinieri, affinché vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari e si faccia piena luce su quanto sta accadendo.

La vicenda riaccende i riflettori sulla tutela del territorio e sulla necessità di garantire interventi trasparenti e rispettosi delle normative ambientali, soprattutto in aree che dovrebbero rappresentare spazi di rigenerazione urbana e di fruizione pubblica.

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