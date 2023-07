Scuola, saranno poche le assunzioni di docenti nel Ragusano

Anche quest’anno, le assunzioni di docenti a tempo indeterminato in provincia di Ragusa rimarranno sotto la soglia delle 200 unità. Se lo scorso anno furono 185, il prossimo 1 settembre se ne conteranno 190. Appena due anni fa furono 274. Fra le concause del fenomeno c’è la progressiva diminuzione del numero di alunni, dovuta alla crisi di nascite che ormai da qualche anno si registra nel territorio.

Infanzia e Primaria, pochi posti

A scontare questa situazione sono i docenti di scuola d’Infanzia e Primaria su posto comune. Per i primi le immissioni in ruolo saranno soltanto 7, per i secondi 22. A questi si aggiungeranno le assunzioni di docenti di sostegno, rispettivamente 6 e 7.

Secondaria di I grado: 68+5 posti

Più corposa, anche per via dell’insegnamento specifico multidisciplinare, le assunzioni nelle scuole Secondarie. Saranno 68 i neo immessi nella scuola Secondaria di I grado (ex scuola media). Spiccano i 23 posti disponibili nella classe di concorso A023 (Italiano, Storia, Geografia), i 9 della classe A030 (Musica), gli altri 9 della classe A049 (Scienze motorie), i 7 di Matematica e Scienze, i 12 delle diverse classi di concorso riguardanti l’insegnamento di strumenti musicali, quali chitarra, pianoforte, percussioni e clarinetto. Ai 68 posti comuni dovranno aggiungersi i 5 posti per i preziosi insegnanti di sostegno.

Secondaria di II grado: 71+4 posti

Nella Secondaria di II grado disponibili 71 posti comuni e 4 di sostegno. Fra gli altri, sono 4 i posti di Italiano, 3 di Italiano e Latino, 2 di Italiano, Latino e Greco, 3 di Filosofia e Storia, 3 di Matematica, 3 di Matematica e Fisica, 3 di Scienze e tecnologie informatiche, altrettante di Scienze e tecnologie nautiche, 3 di Scienze motorie, 5 di Lingue straniere, 5 di Laboratorio di Scienze e Tecnologie chimiche e microbiologiche, 5 di Laboratorio di Scienze e tecnologie meccaniche, 3 di Laboratorio di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale. Diverse le classi di concorso dove emerge lo zero o un solo posto.

Operazioni al via oggi

Le operazioni di per le assunzioni partono oggi in tutta Italia. Fino al 31 luglio sarà possibile avanzare la propria candidatura per l’assunzione a tempo indeterminato attraverso la piattaforma “Polis”. Coloro che saranno individuati passeranno alla fase 2, con l’espressione delle preferenze delle sedi individuate dall’Ufficio scolastico provinciale.