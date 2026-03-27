Scuola “Rapisardi” chiusa a Pozzallo: ordinanza per il 30 marzo per mancanza di energia elettrica

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna” ha disposto la sospensione delle attività didattiche per il plesso Rapisardi nella giornata di lunedì 30 marzo.

Il provvedimento è stato formalizzato con un’ordinanza sindacale firmata oggi, a seguito della comunicazione del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rapisardi”, che ha segnalato l’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica nel plesso a partire dalle ore 14.

Secondo quanto riportato nell’atto, la mancanza di corrente comprometterebbe le condizioni minime di sicurezza e funzionalità della scuola, rendendo impossibili servizi essenziali come l’illuminazione dei locali, il funzionamento dei sistemi di emergenza e l’utilizzo dei servizi igienici.

L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario sospendere le lezioni per tutelare l’incolumità degli studenti e del personale scolastico, non essendo possibile attivare soluzioni alternative come un gruppo elettrogeno.

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