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Scuola “Rapisardi” chiusa a Pozzallo: ordinanza per il 30 marzo per mancanza di energia elettrica
27 Mar 2026 13:24
Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna” ha disposto la sospensione delle attività didattiche per il plesso Rapisardi nella giornata di lunedì 30 marzo.
Il provvedimento è stato formalizzato con un’ordinanza sindacale firmata oggi, a seguito della comunicazione del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rapisardi”, che ha segnalato l’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica nel plesso a partire dalle ore 14.
Secondo quanto riportato nell’atto, la mancanza di corrente comprometterebbe le condizioni minime di sicurezza e funzionalità della scuola, rendendo impossibili servizi essenziali come l’illuminazione dei locali, il funzionamento dei sistemi di emergenza e l’utilizzo dei servizi igienici.
L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario sospendere le lezioni per tutelare l’incolumità degli studenti e del personale scolastico, non essendo possibile attivare soluzioni alternative come un gruppo elettrogeno.
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