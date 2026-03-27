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Scuola “Rapisardi” chiusa a Pozzallo: ordinanza per il 30 marzo per mancanza di energia elettrica

27 Mar 2026 13:24

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna” ha disposto la sospensione delle attività didattiche per il plesso Rapisardi nella giornata di lunedì 30 marzo.

Il provvedimento è stato formalizzato con un’ordinanza sindacale firmata oggi, a seguito della comunicazione del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rapisardi”, che ha segnalato l’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica nel plesso a partire dalle ore 14.

Secondo quanto riportato nell’atto, la mancanza di corrente comprometterebbe le condizioni minime di sicurezza e funzionalità della scuola, rendendo impossibili servizi essenziali come l’illuminazione dei locali, il funzionamento dei sistemi di emergenza e l’utilizzo dei servizi igienici.

L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario sospendere le lezioni per tutelare l’incolumità degli studenti e del personale scolastico, non essendo possibile attivare soluzioni alternative come un gruppo elettrogeno.

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