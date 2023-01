Ora ci sarà chi darà ragione alla mamma finlandese che ha lasciato l’Isola insieme alla sua famiglia perché, tra l’altro, il figlio quattordicenne avrebbe dichiarato di sapere l’Inglese meglio del proprio insegnante.

Ragusa è l’unico capoluogo siciliano con il punteggio più alto della media nazionale nei test Invalsi di ascolto della lingua Inglese nelle terze classi della scuola secondaria di I grado, l’ex media per intenderci. Le altre otto città capoluogo siciliane sono fra le venti peggiori d’Italia. Gli adolescenti di tutti gli altri otto capoluoghi hanno ottenuto punteggi più bassi della soglia media fissata nel punteggio di 194,39. La Sicilia è l’ultima fra 19 regioni e due province autonome.





Ma in questo caso, Ragusa città è una mosca bianca anche nella sua provincia: altrove, gli ultimi test di ascolto eseguiti nella scorsa primavera, sono andati piuttosto male, a parte qualche eccezione che conferma la regola. Spesso i nostri ragazzi non sanno interloquire in un inglese accettabile. Della serie: “The pen is on the table” e dintorni.

Dati Openpolis

E’ quanto afferma uno studio di Openpolis, fondazione indipendente che raccoglie dati di interesse pubblico e li mette a disposizione dei cittadini. Openpolis ha raccolto i dati dei test Invalsi dell’anno 2021/2022 e li ha messi a confronto.

Quante differenze!

Ragusa ha ottenuto un punteggio 200,21, quasi sei punti superiori alla media nazionale. Non male. Ma a pochi chilometri di distanza, la situazione cambia.

In questa classifica, infatti, le scuole secondarie di I grado di Modica sono seconde, avendo totalizzato il punteggio di 187,72, sette punti sotto la media nazionale e di quasi tredici sotto Ragusa. Seguono Comiso (185,38), Scicli (184,04), Pozzallo (182,96), Ispica (181,6). Ultima, staccata, Vittoria con 178,45, ben 22 punti sotto Ragusa. Restano da capire i motivi di queste disparità all’interno del territorio; servirebbe uno studio appropriato. Indisponibili i dati sulle scuole nelle restanti città: Santa Croce Camerina, Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo.