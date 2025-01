Scritte offensive contro la sede di Fratelli d’Italia a Ispica: unanime condanna della politica

Il coordinatore provinciale del partito, Giovanni Moscato, ha espresso la sua solidarietà e condanna con parole forti:

“Questo non è solo un atto contro un partito, ma contro tutti coloro che credono nella libertà di pensiero e nel confronto democratico. Ogni attacco alle sedi politiche va condannato senza riserve. È dovere di tutti preservare il diritto di esprimere le proprie opinioni senza paura di ritorsioni.”

Anche il vicesindaco di Ispica, Tonino Cafisi, ha commentato l’episodio, ribadendo la determinazione a proseguire il lavoro politico:

“Le intimidazioni non ci spaventano. Nessuna minaccia riuscirà a scalfire la nostra determinazione a difendere la democrazia e la libertà di espressione.”

Simili dichiarazioni sono arrivate dall’assessore e coordinatore cittadino di FdI, Marco Santoro, che ha aggiunto:

“Non vinceranno odio, silenzio e intimidazioni. Vince sempre la libertà di un impegno concreto per la città.”

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, ha definito l’episodio:

“Un atto vandalico che fotografa un clima insopportabile, frutto di una campagna diffamatoria. Chiediamo alle altre forze politiche di unirsi alla nostra ferma condanna e confidiamo nel lavoro degli organi competenti per far luce sull’accaduto.”

Anche la presidente del Consiglio Comunale di Ispica, Titta Genovese, ha voluto esprimere vicinanza e condanna:

“Questi atti non sono semplici provocazioni, ma manifestazioni di terrorismo politico che mirano a dividere e avvelenare il dibattito pubblico. La politica non è e non sarà mai intimidazione, ma confronto e rispetto.”