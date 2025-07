Scontro moto autocarro a Modica: due i feriti

Ricostruita dagli agenti della Polizia Locale di Modica la dinamica dell’incidente stradale, verificatosi alla lontana periferia della città della Contea, in cui una coppia di coniugi è rimasta ferita con prognosi di trenta e di venti giorni. Secondo i rilievi dei caschi bianchi, supportati sul posto per garantire la viabilità sull’ex statale 115 nel tratto di contrada Piano Ceci dagli uomini dell’esercito, un autocarro avrebbe fatto una manovra di immissione in strada da un’arteria con una svolta non consentita, secondo gli accertamenti della Polizia locale modicana, dalla segnaletica lì presente.

Il tutto al sopraggiungere di una moto a bordo della quale c’era una coppia di coniugi e che era in fase di sorpasso. Due manovre, per i due mezzi, sempre secondo i rilievi degli agenti non in riga con le norme del codice della strada proprio in quel tratto. Sul posto l’intervento del 118 che ha provveduto a trasferire i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

© Riproduzione riservata