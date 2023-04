Scontro auto contro moto. Ferito un giovane

Finito rovinosamente a terra nello scontro con un’autovettura. L’incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via dei Lillà a Scicli, la strada di collegamento fra il centro abitato ed il villaggio Jungi.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per rilevare l’incidente che fin ai primi attimi è apparso grave. Il ferito. C.D. 26 anni, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri”. Il danno maggiore ad una gamba e ferite al volto.

Le cause dell’impatto sono al vaglio dei caschi bianchi che stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica dello scontro fra l’auto, una Audi, e la moto una Piaggio. Da capire se questo sia avvenuto proprio in prossimità di un incrocio fra due strade, quella di via dei Lillà e quella che porta su corso Garibaldi, e se si sia avuto sulla strada rettilinea.

Se la Polizia Locale sta lavorando per accertare le fasi dell’incidente, i medici dell’ospedale modicano stanno intervenendo in aiuto del giovane che si trovava alla guida dello scooter. Al momento non si conosce la prognosi.