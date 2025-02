Scontata conferma di Valenti a commissario ex Provincia fino alle elezioni

È stato rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla dottoressa Patrizia Valenti. La conferma è arrivata con il decreto di nomina firmato ieri, 26 febbraio, dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’Assessore regionale alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, Andrea Messina.

La dottoressa Valenti ricopre il ruolo dal settembre 2023 e, come stabilito dal Decreto n. 520, resterà in carica fino all’insediamento degli organi elettivi dell’Ente, e comunque non oltre il 30 giugno 2025. Come si ricorderà, la data per l’elezione di secondo livello dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane è stata fissata per il 27 aprile.

