Sconfitta amara dello Scicli (5-1) contro il forte Priolo nella gara esterna del campionato di Promozione, girone D

di Pinella Drago – Una gara decisa già nel primo tempo con tre gravi errori difensivi in area che ha permesso agli attaccanti del Priolo di essere in vantaggio di due reti dopo soli undici minuti. Allo scadere del primo tempo ancora errori in disimpegno frutto dell’inesperienza dei giovani cremisi, alla corte dell’esperto tecnico Carmelo Giglio, anche oggi in campo con sei fuoriquota. Il Priolo, squadra favorita al salto di categoria, ha chiuso la prima frazione per 4 a 0.

Un piccolo sussulto dello Scicli si è avuto all’85 che ha portato ad accorciare le distanze con Fusca su rigore. Al 90′ un rigore regalato dal direttore di gara ha fissato il risultato sul 5 a 1 per i padroni di casa. Per il Priolo le reti sono state di Ferla doppietta, Fiorentino, Lanza e Bongiovanni. “Adesso testa bassa e lavorare in attesa del recupero di alcuni importanti infortunati come Assenza e Gazzè – commenta il vide presidente Angelo Massari – sabato a Scicli c’è l’atteso derby con il Pro Ragusa”.



© Riproduzione riservata