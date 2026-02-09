Scoglitti: viola i servizi sociali. Torna in carcere un condannato per incidenti mortali

Era stato condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale: in prova ai servizi sociali, ha violato i provvedimenti. I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica di Ragusa, Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato C.G., 40enne di Vittoria, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione, sentenza definitiva nel 2023, per omicidio colposo plurimo. I fatti risalgono al decennio precedente, quando il reato di omicidio stradale non era ancora previsto dal nostro ordinamento penale: alla guida di un automezzo aveva causato un grave incidente in cui persero la vita più persone.

Violazioni alla misura alternativa e ripristino della reclusione

Dopo la condanna e l’arresto nel gennaio 2024, C.G. era stato ammesso all’affidamento ai servizi sociali. Tuttavia, negli ultimi mesi il suo comportamento è stato segnalato dai Carabinieri di Scoglitti per violazioni commesse alla guida, inducendo il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa a sospendere la misura alternativa.

Di conseguenza, è stato ripristinato il regime carcerario. L’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena fino al 2027.

