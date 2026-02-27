Gabriele Croppi presenta “Viaggio in Sicilia”: la poetica del bianco e nero a Scicli

Ad ospitare l’evento Gianni Mania, fotografo sciclitano che della fotografia fa un’arte. Appuntamento, alle 19 nel suo studio fotografico di corso Mazzini all’intersezione con la via Nazionale. E’ qui che il fotografo Gabriele Croppi presenterà il suo nuovo lavoro “Viaggio in Sicilia, la metafisica del paesaggio”. Converserà con lui Giuseppe Cicozzetti. “E’ con piacere che ospito nel mio spazio di corso Mazzini Gabriele Croppi, uno dei più autorevoli interpreti della fotografia contemporanea italiana, per la presentazione del suo nuovo lavoro dedicato alla Sicilia – sono le parole di Gianni Mania – attraverso il suo inconfondibile bianco e nero, fatto di atmosfere sospese, architetture evocative e suggestioni cinematografiche, Croppi ci guiderà in una visione intensa e personale dell’isola, lontana dagli stereotipi e carica di tensione poetica. Sarà interessante ascoltare il dialogo con Giuseppe Cicozzetti, critico e studioso di fotografia, in una conversazione che approfondirà poetica, ricerca e genesi del progetto. Sarà l’occasione per ascoltare, confrontarsi e scoprire uno sguardo d’autore sulla Sicilia”.

