Scicli ospita “Due sponde un solo mare”: il ruolo delle donne musulmane nella Sicilia dell’accoglienza

L’evento si terrà nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi, nel cuore storico di Scicli con inizio alle 17. “Due sponde un solo mare. Impatto sociale e culturale delle donne musulmane nella Sicilia dell’accoglienza” è il tema che verrà affrontare dal qualificato parterre di relatori. Ci saranno Salvo Miccichè, studioso di culture mediterranee, Khaoula Khalifa mediatrice culturale e rappresentante islamica a Scicli, Don Paolo Catinello direttore dell’ufficio Migrantes della Diocesi di Noto e l’avvocato Luigi Stamilla. I saluti istituzionali saranno dati dal sindaco Mario Marino. Ad organizzare l’evento l’Inner Wheel di Scicli presieduto da Mela Monaco.

