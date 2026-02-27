Home / Cultura

Scicli ospita “Due sponde un solo mare”: il ruolo delle donne musulmane nella Sicilia dell’accoglienza

27 Feb 2026 12:43

L’evento si terrà nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi, nel cuore storico di Scicli con inizio alle 17. “Due sponde un solo mare. Impatto sociale e culturale delle donne musulmane nella Sicilia dell’accoglienza” è il tema che verrà affrontare dal qualificato parterre di relatori. Ci saranno Salvo Miccichè, studioso di culture mediterranee, Khaoula Khalifa mediatrice culturale e rappresentante islamica a Scicli, Don Paolo Catinello direttore dell’ufficio Migrantes della Diocesi di Noto e l’avvocato Luigi Stamilla. I saluti istituzionali saranno dati dal sindaco Mario Marino. Ad organizzare l’evento l’Inner Wheel di Scicli presieduto da Mela Monaco.

