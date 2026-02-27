L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Scicli ospita “Due sponde un solo mare”: il ruolo delle donne musulmane nella Sicilia dell’accoglienza
27 Feb 2026 12:43
L’evento si terrà nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi, nel cuore storico di Scicli con inizio alle 17. “Due sponde un solo mare. Impatto sociale e culturale delle donne musulmane nella Sicilia dell’accoglienza” è il tema che verrà affrontare dal qualificato parterre di relatori. Ci saranno Salvo Miccichè, studioso di culture mediterranee, Khaoula Khalifa mediatrice culturale e rappresentante islamica a Scicli, Don Paolo Catinello direttore dell’ufficio Migrantes della Diocesi di Noto e l’avvocato Luigi Stamilla. I saluti istituzionali saranno dati dal sindaco Mario Marino. Ad organizzare l’evento l’Inner Wheel di Scicli presieduto da Mela Monaco.
