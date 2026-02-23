Vittoria: attivato il nuovo ambulatorio di Malattie Infettive all’ospedale Guzzardi

L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità.

L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da un lato servirà il nosocomio vittoriese, garantendo consulenze infettivologiche dedicate alle aree medica e chirurgica e al Pronto soccorso, permettendo valutazioni tempestive e ottimizzando i percorsi clinico-assistenziali. La presenza dello specialista consentirà di ridurre il ricorso a consulenze esterne o a distanza, migliorando l’appropriatezza e l’efficacia della presa in carico dei pazienti.

Parallelamente, il nuovo ambulatorio sarà aperto anche all’utenza esterna, con accesso tramite prenotazione CUP ogni lunedì e giovedì dalle ore 8:00 alle 14:00, rafforzando la risposta sul territorio e garantendo un servizio di sanità di prossimità innovativo e qualificato.

Il progetto pilota è stato fortemente voluto dall’Azienda Sanitaria Provinciale, con la progettualità guidata dal dottor Gaetano Cabibbo, Direttore del Dipartimento di Medicina. La referente dell’ambulatorio, inserito nell’U.O.S.D. di Malattie Infettive di Ragusa, è la dottoressa Gemma Fuduli.

