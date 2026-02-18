Chirurgia bariatrica e laparoscopia: a Modica, 2682 interventi nel 2025

L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica conferma anche nel 2025 livelli di attività elevati e un rafforzamento degli indicatori di qualità e sicurezza clinica. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il reparto ha eseguito 2.682 interventi su 2.657 pazienti, confermando la piena operatività della struttura e la costante attenzione verso l’efficienza e la sicurezza dei percorsi chirurgici.

La chirurgia maggiore ha rappresentato il 60,7% dell’attività (1.613 interventi), mentre la chirurgia ambulatoriale si è attestata al 39,3% (1.044 interventi). Particolarmente significativo è il miglioramento degli esiti: nel 2025, il 91,44% dei pazienti ha avuto un decorso post-operatorio regolare.

Tra le prestazioni di maggiore impatto clinico spicca la chirurgia bariatrica, con 210 interventi (+8 rispetto al 2024) e una percentuale di pazienti senza complicanze pari al 98,5%, a conferma dell’elevato standard di sicurezza del percorso. I tempi d’attesa, precedentemente superiori ai 12 mesi, sono stati quasi dimezzati, garantendo accesso più rapido agli interventi.

Ottimi risultati anche nella chirurgia della colecisti, con 364 interventi, di cui oltre il 97% eseguiti per via laparoscopica e un decorso regolare nel 100% dei pazienti. Analogamente, nel trattamento di ernie e laparoceli (451 interventi), le complicanze minori restano estremamente contenute, confermando l’efficienza dell’équipe diretta dal dottor Goffredo Caldarera.

