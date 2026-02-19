Potenziati i Consultori Familiari: investimenti tecnologici per la salute della donna

Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita.

L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di 328 mila euro per il potenziamento tecnologico, volto a migliorare la qualità e la tempestività delle prestazioni dedicate a donne, coppie e famiglie, riducendo la necessità di ricorrere alle strutture ospedaliere per attività di primo livello.

Nuove apparecchiature e strumenti diagnostici

Tra le principali azioni già realizzate spicca l’acquisizione di cinque ecografi di ultima generazione, già consegnati ai Consultori di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina, Modica e Ispica. Le nuove apparecchiature consentono il monitoraggio della gravidanza fisiologica e l’esecuzione di controlli ginecologici di base, migliorando la prossimità delle cure e riducendo i tempi di attesa.

Presso il Consultorio di via Falcone, a Ragusa, è stato installato un colposcopio digitale, strumento essenziale per lo screening della cervice uterina e per la diagnosi precoce di lesioni precancerose in caso di Pap test o HPV test anomali. Sempre nello stesso consultorio, sono stati introdotti dispositivi innovativi per trattamenti non invasivi del pavimento pelvico, con ossigeno iperbarico e acido ialuronico.

Il progetto ha inoltre previsto la fornitura di cinque sterilizzatrici e cinque termosaldatrici ai Consultori di Vittoria, Santa Croce Camerina, Modica, Ispica e Scicli, strumenti fondamentali per garantire elevati standard di sicurezza, sterilizzazione e tracciabilità nelle attività ambulatoriali.

Salute delle donne al centro del progetto

Per la responsabile della linea progettuale, Nunziata Pace, il potenziamento tecnologico rappresenta “un investimento per elevare il livello dei servizi offerti ai cittadini, in particolare alle donne che afferiscono ai Consultori, migliorando significativamente l’efficacia delle cure mediche e la soddisfazione delle pazienti”.

