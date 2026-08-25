Scoglitti sbarca su Rai 1: mare, sport e tradizioni in vetrina nazionale

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I colori del mare, il fascino del borgo, le tradizioni e l’energia dell’estate di Scoglitti arrivano sul piccolo schermo. La frazione marinara di Vittoria sarà infatti protagonista della programmazione estiva di Rai 1 con un reportage realizzato nei giorni scorsi per “Camper – Osteria Italia”, la trasmissione condotta da Peppone Calabrese.

L’appuntamento è fissato per giovedì 28 agosto, alle ore 12, quando le immagini girate a Scoglitti accompagneranno i telespettatori alla scoperta di una delle località più conosciute della costa iblea.

Scoglitti protagonista su Rai 1

“Camper – Osteria Italia” porta quotidianamente il pubblico di Rai 1 alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Paese, tra borghi, spiagge, tradizioni, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Una formula che punta a raccontare l’Italia attraverso i suoi territori e le loro peculiarità.

Questa volta i riflettori si accenderanno su Scoglitti, con un viaggio televisivo che punta a mettere in risalto il patrimonio paesaggistico e turistico della frazione marinara.

A raccontare il territorio è stata l’inviata Elisa Silvestrin, protagonista di un itinerario tra il mare, il borgo e la costa, alla scoperta delle caratteristiche che rendono Scoglitti una delle mete più apprezzate dell’estate siciliana.

Dal mare al borgo, un viaggio tra le bellezze della costa

Le telecamere hanno seguito un percorso attraverso alcuni degli elementi più rappresentativi di Scoglitti. Il mare e la costa hanno fatto da cornice a un racconto pensato per mostrare al pubblico nazionale non soltanto le bellezze naturali, ma anche l’atmosfera e la vitalità della località balneare.

Un’occasione per portare nelle case degli italiani scorci, tradizioni e suggestioni di un territorio che durante la stagione estiva diventa punto di riferimento per residenti, visitatori e turisti.

Anche lo sport entra nel reportage

Nel corso delle riprese non è mancato lo spazio dedicato allo sport. L’inviata Elisa Silvestrin si è infatti cimentata in due discipline particolarmente legate alla stagione estiva e alla vita sulla spiaggia: la palla tamburello da spiaggia e il beach tennis.

Un modo per raccontare Scoglitti anche attraverso la sua dimensione più dinamica e partecipata, fatta di sport, divertimento e socialità. La conduttrice ha vissuto in prima persona alcune delle attività che animano il litorale, contribuendo a restituire al pubblico l’immagine di una località vivace e profondamente legata al mare.

Una vetrina nazionale per Scoglitti

La messa in onda del servizio rappresenta un’importante occasione di promozione per Scoglitti e per l’intero territorio di Vittoria. La presenza su Rai 1 consentirà infatti di portare le immagini della frazione marinara davanti a un vasto pubblico nazionale, valorizzandone le caratteristiche naturalistiche, turistiche e sportive.

Una vetrina che può contribuire a rafforzare la conoscenza della località al di fuori dei confini siciliani e a promuovere un territorio che punta sul mare, sul paesaggio e sulle proprie tradizioni per attrarre visitatori.

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