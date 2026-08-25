Anni di ricordi nel cinquantesimo della maturità. Rimpatriata della V A del Liceo scientifico Guglielmo Marconi di Scicli

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Ex compagni di scuola che si ritrovano attorno ad un “motore” che non si ferma. Un “motore umano” nella persona del professore di inglese Andrea Tomasello, originario di Vizzini trapiantato a Scicli, che ha fatto la storia formativa di tanti giovani sciclitani, oggi professionisti alcuni dei quali in pensione. Correva l’anno scolastico 1975/76 quando un bel gruppo di studenti concluse il ciclo di studi delle superiori nell’allora liceo scientifico “Guglielmo Marconi”, scuola che transitò successivamente nell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”. Poi gli studi universitari e gli impegni lavorativi. Nulla si dimentica, anzi si ritorna indietro nel tempo con ricordi indelebili. E per ritrovarsi ecco che si presenta, attivo, dinamico e puntuale, il prof d’eccellenza l’Andrea di allora e l’Andrea di oggi. Il prof amato dagli studenti di allora e dagli adulti di oggi e con lui la cara moglie Giovanna che gli è al fianco da una vita. Studioso, storico, ricercatore ed amico si trova ad essere di richiamo per i suoi ex alunni. Il suo è amore pure verso i suoi ragazzi, un sentimento che rimane limpido nonostante siano passati anni ed anni.

Nei giorni scorsi il suo terrazzo di casa che, dalla collina Spana, guarda la valle con il centro abitato di Scicli ha ospitato gli ex alunni della V° A dell’anno scolastico 1975/76. “’ E’ stata l’occasione per rivivere i momenti degli ‘anni scanzonati’, propiziata dalla ricorrenza del cinquantennale dalla maturità – è il commento della serata – sorrisi, abbracci, ricordi … ma, soprattutto, il piacere di condividere l’anniversario con un caro professore, figura di riferimento rimasta costantemente presente nelle vite dei suoi ex alunni, condividendone nel tempo gioie e momenti più complessi. Tra brindisi e aneddoti anche il ‘discorso’ del professore Andrea Tomasello, il trovarsi e ritrovarsi, anche nel ricordo di due compagni di classe ormai in altra dimensione. E’ stata l’occasione per rivivere il tempo degli anni del liceo con la gioia consapevole di chi ha dimostrato di avere ancora tanta voglia di stare insieme, nonostante i programmi riscritti dalla vita”. Un grazie al professore Andrea Tomasello ed alla consorte Giovanna Santospagnuolo che da sempre gli sta al fianco vivendo una vita fra amore, impegno e ricordi.

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