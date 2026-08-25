San Giovanni Battista, patrono di Monterosso Almo: il clou della festa il 6 settembre

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Prendono il via a Monterosso Almo i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della cittadina. La festa liturgica del Martirio di San Giovanni cade il 29 agosto, ma la festa esterna avrà il suo clou il 6 settembre.

A partire dal 27 agosto la celebrazione, nella chiesa di San Giovanni, sarà presieduta da un sacerdote diverso.

In programma anche alcuni appuntamenti culturali e di spettacolo. Il 27 agosto, in piazza San Giovanni, sarà proposta l’opera lirica “La Lupa”, diretta dal maestro Umberto Terranova. Un altro spettacolo è in programma il 28 agosto, mentre il 29 è in programma la serata di cabaret con Marco Capretti, che sarà curata dalla Pro Loco. Domenica 30 agosto è in programma lo spettacolo musicale del gruppo “Piccola Stella”, tribute band di Ultimo e in contemporanea si svolgerà la Sagra del Pane.

Il 31 agosto, saranno presenti alla celebrazione i gruppi dei Vigili del Fuoco, Protezione civile, Rangers Europa e dopo la messa saranno benedetti i mezzi in dotazione. Seguirà lo spettacolo del gruppo Saulo’s Soul group.

Il 1 settembre saranno presenti le coppie che celebrano il 25° e 50° anniversario di matrimonio. Seguirà lo spettacolo con il trio di musica e magia di Damiano Scollo.

Il 2 settembre saranno presenti i gruppi di Rinnovamento nello Spirito , Azione Cattolica e i comitati delle feste. Seguirà lo spettacolo ArtFest con artisti di strada e la Street Band di Risveglio Kamarinense.

Il 4 settembre, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal novello sacerdote don Gianni Cappello. Parteciperanno i portatori del simulacro e i devoti del “viaggiu scausu”.

La serata sarà dedicata alla commemorazione del Grande Ufficiale Paolo Mirabella. A ricordarlo, nel 90° anniversario della nascita, sarà il figlio Giorgio. Seguirà l’opera lirica “La cavalleria rusticana”, diretta dal maestro Terranova.

Sabato, vigilia della festa esterna, sono in programma alcune iniziative tradizionali: il giro del paese da parte delle bande musicali e la questua, la raccolta e benedizione del pane alle 11,30, la discesa del simulacro di San Giovanni Battista dall’altare maggiore alle ore 12.. Alle 20, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vicario generale della diocesi, don Roberto Asta. La sera, è in programma lo spettacolo musicale con il gruppo “Sud Sound System”, seguito da una serata animata dai dj.

Il 6 settembre, giorno della festa, si susseguiranno fin dal mattino numerose celebrazioni eucaristiche. La prima messa sarà celebrata alle 6 del mattino da don Franco Ottone. Alle 10 la solenne celebrazione presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa. Alle 11 è in programma la solenne “Nisciuta” del simulacro del patrono. Alle 17 la messa sarà concelebrata dai sacerdoti di Monterosso Almo e da coloro che hanno servito la comunità di Monterosso. All’esterno, in piazza, si svolgerà la tradizinale “Cena”. La seconda uscita è in programma alle 20,30 e la processione si concluderà a mezzanotte, quando il simulacro rientrerà in chiesa e sarà nuovamente deposto nell’altare maggiore. La sera è in programma lo spettacolo piromusicale della ditta International Fireworks di Lorenzo e Paolo La Rosa.

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