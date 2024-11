Scoglitti protagonista della puntata televisiva di E-Planet in onda su Italia1 domenica 24 novembre alle ore 14:00

Il borgo marinaro di Scoglitti sarà protagonista della puntata di E-Planet, il programma green di Mediaset, in onda domenica 24 novembre alle 14:00. La trasmissione celebrerà il pescato locale, eccellenza di questa frazione di Vittoria, e la gastronomia marinara che unisce i sapori del mare con prodotti tipici dell’entroterra, come il rinomato Cerasuolo di Vittoria DOCG e i prodotti ortofrutticoli della zona.

Un Progetto di Valorizzazione Territoriale

Durante le riprese, il celebre fotografo palermitano Pucci Scafidi ha scelto Scoglitti come soggetto per il suo lavoro fotografico, catturando l’essenza del territorio ibleo. Le sue immagini faranno parte di un volume commissionato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, diretto da Nitto Rosso, che mira a promuovere le bellezze e le tradizioni della provincia di Ragusa.

Il volume sarà presentato ufficialmente alla Borsa del Turismo Internazionale di Milano, un evento di grande rilevanza per la promozione del turismo italiano e internazionale. Scafidi ha commentato: “Ogni scatto è un invito a scoprire un angolo di Sicilia autentico e affascinante, dove storia, tradizioni e natura si fondono in un racconto visivo senza tempo.”

L’orgoglio di Scoglitti

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Scoglitti è una delle frazioni più ricche di storia, tradizioni e risorse naturali del nostro territorio. Siamo orgogliosi che la nostra comunità e il nostro patrimonio vengano raccontati su una piattaforma così prestigiosa. La valorizzazione delle eccellenze locali è una priorità per la nostra amministrazione.”

Aiello ha inoltre anticipato l’introduzione del marchio DeCo per riconoscere ufficialmente la qualità della cucina scoglittiese, esaltandone il valore nel panorama gastronomico e turistico.

Focus sulla sostenibilità

La puntata di E-Planet metterà in evidenza non solo le tradizioni, ma anche l’impegno verso la sostenibilità ambientale, un tema sempre più centrale nella gestione delle risorse naturali. La scelta di Scoglitti come protagonista rappresenta un tributo alla sinergia tra tradizione e innovazione nel rispetto dell’ambiente.

