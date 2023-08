Scoglitti: inaugurato il nuovo Lungomare Lanterna

È stato inaugurato ieri il Lungomare della zona della Riviera Gela a Scoglitti. L’opera era molto attesa nella frazione.

Il progetto, redatto inizialmente dall’architetto Giovanni Musica, nel periodo in cui era sindaco Giuseppe Nicosia era stato poi modificato durante la sindacatura Moscato. I lavori sono stati avviati due anni fa e completati nei giorni scorsi.

Per l’inaugurazione era presente il sindaco Francesco Aiello, la giunta al completo, numerosi consiglieri comunali dei vari schieramenti, il senatore Salvatore Sallemi.

Le tappe della cerimonia di inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione ha avuto inizio in piazza Andrea Castelli, è proseguita con la passeggiata inaugurale da piazza Sorelle Arduino dove è stata presentata l’area destinata alla “Piccola pesca” (altra opera completata di recente e che renderà più fruibile la zona dove si effettua la vendita del pescato subito dopo l’arrivo delle imbarcazioni).

La terza tappa si è svolta al Lungomare Lanterna con l’inaugurazione del nuovo Lungomare e l’intervento del sindaco.

La serata è stata arricchita dall’esibizione di alcuni artisti di strada: varietà comico (clowneria, giocoleria ed equilibrismo), uno spettacolo interattivo con bolle di sapone, il Mix comic show, con interventi di magia comica e ventriloquia. E ancora: ballon artist e una postazione con lo zucchero filato.

In serata, animazione musicale con l’arpa e la voce di Ginevra Gilli, la fisarmonica di Riccardo Cimino e il sax contralto di Davide Amarù insieme al sax soprano di Lillo Bonvissuto.

L’ultima parte della serata è stata dedicata all’astronomia con l’osservazione guidata del cielo con telescopi a cura di Astronomitaly.

L’inaugurazione del nuovo lungomare costituisce un risultato importante per la frazione , consentendo una migliore fruizione della zona panoramica sul mare soprattutto per le passeggiate serali, costituendo così un punto di attrazione per tutta la zona rivierasca.