Scippi e rapine ai danni di anziani di Ragusa: arrestati tre minorenni tunisini

Sono accusati di aver commesso scippi e rapine ai danni di anziani residenti a Ragusa, nel mese di gennaio scorso. Tre minorenni tunisini sono stati arrestati e trasferiti presso istituti di pena minorili a Catania, Caltanissetta e Palermo, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

LE INDAGINI



Le indagini sono state avviate dalla polizia dopo le denunce delle vittime: in un episodio, una vittima è stata violentemente strattonata e derubata della sua borsa, mentre camminava per strada.

Grazie alle testimonianze delle vittime e dei testimoni e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia è riuscita a identificare i responsabili e a ricostruire la sequenza degli eventi. I tre minorenni, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono stati arrestati con l’accusa di furto con strappo e rapina aggravata, su ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Catania.

