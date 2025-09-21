Scicli violenta. Non solo di notte. Mezzogiorno di fuoco oggi in pieno centro

A scontrarsi due gruppi. Uno di albanesi ed uno di tunisini. Due i feriti. Uno di essi, un albanese di 28 anni, si troverebbe piantonato all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica per le ferite di arma da fuoco riportate nel conflitto. E’ in condizioni molto critiche. Il grave fatto di sangue dapprima su Largo Gramsci per finire poi in via Aleardi. Tutto dopo le 13.30 mentre in città c’era ancora tanta gente in giro e nella piazza Italia era in corso il Mercatino delle Pulci. Furiosa la lite fra i due gruppi. E’ stato un ricorrersi per le strade fra chi aveva riportato ferite e chi invece era rimasto illeso. Non si esclude che possa essere legata a problemi di droga. Il ferito oltre ad una ferita avrebbe riportato anche ferite in diverse parti del corpo. Sul posto dapprima la Polizia Locale, allertata da alcuni passanti del grave fatto di sangue che si stava registrando nel centro storico della città. Poi sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scicli e della Compagnia di Modica. Sono loro che stanno ricostruendo il grave fatto di sangue avvenuto in pieno centro ed in pieno giorno. Non è mai accaduto che ciò succedesse in città. Una città attenta alle problematiche di legalità che non merita azioni così cruenti.

Si cerca di mettere assieme i tasselli di un episodio grave che è il culmine di preoccupazioni frequenti e serie degli abitanti.

“Scicli non può aspettare: sicurezza subito, sindaco Marino agisca con concretezza Il grave fatto di sangue avvenuto in pieno giorno, nel cuore di Scicli, è una ferita aperta per tutta la comunità. È un segnale chiaro che la sicurezza nella nostra città è in crisi – ha scritto nel suo profilo fb la capogruppo di Forza Italia, Sabrina Micarelli – apprezziamo l’intervento delle forze dell’ordine, ma non basta. Serve un impegno costante, un piano serio e duraturo da parte dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Sindaco Marino, è il momento di andare oltre le emergenze: più telecamere, più controlli quotidiani, più prevenzione e un dialogo continuo con chi vive la paura ogni giorno nelle strade di Scicli. La comunità chiede fatti concreti, non promesse. La sicurezza è un diritto, non un optional”.

