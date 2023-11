Scicli terra del fotovoltaico. Un altro impianto in contrada Milizie sempre a monte di Donnalucata con 8.960 moduli in silicio

Dopo l’ultima istanza per l’installazione di un impianto fotovoltaico nella zona rurale di Largo San Tommaso per una potenza nominale di 11 KW avanzata dalla società Nextpower Development nei mesi scorsi, arriva ora una nuova richiesta. E’ presentata dalla ditta Scicli 1 srl, con sede legale in via del Salice a Ragusa, che prevede l’installazione dell’impianto in contrada Milizie per produrre energia elettrica della potenzia complessiva di 6000,32 kwp da inserire nella RTN, la rete elettrica. L’avviso per la realizzazione dell’impianto è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune sciclitano e dal 13 novembre potrà essere visionato, per un arco di quindici giorni, da chi vorrà avere contezza su come esso si svilupperà mentre eventuali osservazioni od opposizioni, alla richiesta di autorizzazione alla costruzione dovranno essere presentato nell’arco di trenta giorni. Pubblicazione dell’avviso anche all’albo pretorio del vicino comune di Modica, del Geni Civile e dell’Assessorato regionale all’energia.

Già nella vicina contrada Landolina, sempre a monte della frazione di Donnalucata, insiste un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni.

Queste parti del territorio sono di richiamo per l’installazione di impianti fotovoltaici in sono aree classificate come agricole con un perimetro non distante più di 300 metri da aree industriali, artigianali e commerciali. Condizioni che, al momento, ci sono tutte per fare andare avanti i progetti di installazione di strutture con moduli fotovoltaici. Il nuovo impianto che andrà a nascere in contrada Milizie sarà costituito da 320 stringhe, da 28 moduli ciascuna per un numero complessivo di 8.960 moduli fotovoltaici in silicio policristallino ad alta efficienza, che saranno disposte in maniera parallela con orientamento variabili est-ovest seguendo la direzione del sole e saranno distanziate in modo da ridurre fenomeni di ombreggiamento che si manifestano nelle primissime ore delle giornate a cavallo del solstizio invernale, periodo in cui il sole basso sull’orizzonte. L’impianto prevede la realizzazione di una cabina utente e di una cabina di consegna. foto di repertorio