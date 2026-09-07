Scicli sul tetto d’Italia: Donzella e Vindigni campioni di Beach Bocce

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I due vincitori nella finale nazionale di Beach Bocce che si è tenuta a Carbonera, in provincia di Treviso, sono entrambi di Scicli. Una disciplina, il gioco delle bocce sulla sabbia, che nello Sciclitano gode di grande fama ospitando eventi amatoriali ai diversi livelli, sia maschili che femminili. La Sicilia ha portato a casa il successo nazionale, nella categoria Coppia Mista, con Martina Donzella e Claudio Vindigni. Dopo aver superato in semifinale la coppia toscana formata da Luca Santerini ed Agnese Casini con un netto 12-3, i due atleti siciliani hanno disputato una finale perfetta, imponendosi per 12-0 contro i lombardi Alberto Sala ed Antonella Giunta e conquistando così il titolo di Campioni d’Italia 2026.

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