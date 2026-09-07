Motyka Bike School protagonista a Terme Vigliatore: vittoria, podio e sesto posto

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Si chiude con un bilancio decisamente positivo la Coppa Sicilia su strada per la Motyka Bike School. A Terme Vigliatore, nel Messinese, è andata in scena la sesta e ultima tappa del circuito regionale giovanile e la formazione modicana ha confermato ancora una volta i progressi compiuti nel corso di una stagione in continua crescita.

Due podi, un quinto posto e il sesto posto nella classifica per società della tappa sono il bottino conquistato dai giovani portacolori della Motyka Bike School, impegnati in una competizione che ha riunito alcune delle migliori realtà ciclistiche dell’Isola.

Santiago Borgese, una rimonta da applausi vale il trionfo

A prendersi la scena nella categoria G2M è stato Santiago Borgese, autore di una gara di grande carattere. Il giovane atleta modicano, dopo essere rimasto inizialmente attardato, ha dato vita a una rimonta entusiasmante, recuperando posizione dopo posizione fino a riportarsi nelle zone alte della corsa.

La progressione di Borgese è culminata nel finale, quando il portacolori della Motyka Bike School è riuscito a completare la rimonta e a tagliare per primo il traguardo. Una vittoria meritata che certifica il percorso di crescita del giovane ciclista e regala alla squadra modicana uno dei risultati più prestigiosi dell’ultima tappa regionale.

Tagliarini sul podio nella volata finale

Un altro risultato di assoluto rilievo è arrivato nella categoria G4M, dove Nicolò Tagliarini ha conquistato un prezioso terzo posto. Il giovane talento della Motyka Bike School ha gestito con attenzione le diverse fasi della gara, riuscendo a rimanere agganciato al gruppo di testa fino alle battute decisive.

La sua ottima gestione gli ha permesso di entrare nella volata finale e giocarsi le proprie chance per il podio. Al termine dello sprint è arrivato un terzo posto che premia la maturità mostrata dal giovane atleta e porta nuovamente il vessillo giallonero sul podio.

Dominik Borgese quinto nonostante il problema meccanico

Un pizzico di amarezza, invece, per Dominik Borgese nella categoria G5M. Il giovane ciclista modicano era partito con il piede giusto, riuscendo a inserirsi sin dalle prime battute nelle posizioni di vertice.

A condizionare la sua gara è stato però un problema meccanico arrivato proprio nelle fasi più importanti della competizione. L’imprevisto lo ha costretto a rallentare e gli ha impedito di poter lottare fino in fondo per un piazzamento sul podio.

Nonostante la difficoltà, Borgese ha reagito con determinazione e ha continuato a pedalare fino al traguardo, chiudendo al quinto posto. Un risultato che lascia spazio a un pizzico di rammarico, ma che allo stesso tempo conferma il valore e il carattere del giovane atleta della Motyka Bike School.

La Motyka Bike School chiude al sesto posto tra le società

Al termine della giornata di Terme Vigliatore, la Motyka Bike School ha conquistato il sesto posto nella classifica per società. Un piazzamento particolarmente significativo, considerando il livello delle squadre presenti all’ultima tappa della Coppa Sicilia.

La formazione modicana ha così chiuso la propria esperienza nel circuito regionale su strada con una prestazione che fotografa al meglio la crescita del gruppo durante l’intera stagione. Vittorie, podi e piazzamenti sono il risultato del lavoro portato avanti dagli atleti e dallo staff.

“Un gruppo cresciuto tantissimo durante questa stagione”

“Chiudiamo questa Coppa Sicilia su strada con dei buoni risultati – spiegano dalla Motyka Bike School –. Il successo di Santiago Borgese, il podio di Nicolò Tagliarini e il quinto posto di Dominik Borgese nonostante la sfortuna sono la fotografia di un gruppo che in questa stagione è cresciuto tantissimo”.

Un bilancio che va oltre i singoli risultati e che guarda già al futuro. “Anche il sesto posto tra le società partecipanti alla competizione di Terme Vigliatore, dove erano presenti molte delle migliori squadre isolane, ci rende orgogliosi e ci darà la spinta per continuare a lavorare come sempre abbiamo fatto, con l’obiettivo di migliorare di stagione in stagione”, concludono i dirigenti della Motyka Bike School.

La Coppa Sicilia su strada va dunque in archivio con una prestazione che conferma la vivacità del movimento giovanile modicano. Per la Motyka Bike School, però, più che un punto di arrivo è l’ennesima tappa di un percorso costruito gara dopo gara, con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide.

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