Scicli si riprende la notte con l’arte: nasce S.O.N.A., la rivoluzione culturale sotto le stelle

Con S.O.N.A., acronimo di Scicli One Night Arts, l’arte, la musica e lo spettacolo diventano itineranti in un centro storico che vuole lasciarsi alle spalle i disagi di sere e notti “disturbati” da azioni delittuose lontane dalla tradizione di civismo propria della città di Scicli. Sarà un evento itinerante in un palcoscenico a cielo aperto che è il centro storico. L’associazione Prismart “firma” questo evento forte dei successi che ha avuto negli anni con diverse iniziative. Lo firma assieme ai tanti commercianti della città che hanno deciso di mettere assieme tutte le loro forze affidandogli il compito di organizzare un intrattenimento sotto il cielo fra strade e piazze del centro storico.

L’Amministrazione, da parte sua, ha accolto questa iniziativa con interesse. Da via Aleardi a piazza Carmine, da via F. Mormino Penna a via Dolomiti ci saranno spettacoli itineranti, dj set, band dal vivo e performance artistiche. Nel dettaglio. Musica Live Itinerante con Tinto Brass Street Band, Scacciadiavoli e Civico 60 Street Band. Performance artistiche con Valerie Bla Bla in via Aleardi dalle 21.30 alle 22.30; Cinzia Di Rosolini in piazza Carmine dalle 21 alle 22; Miss Magic Bubble in via F. M. Penna dalle 23 alle 24. E poi ancora DJ Set in vari punti della città fino a tarda notte: Angelo DJ & Peppe Maugeri saranno in via F. M. Penna dalle 22.30 alle 02.30; John Damsel & Andrea Statello in via Aleardi dalle 22.30 alle 02.30; Bash & Raffa in via Dolomiti dalle 22.30 alle 02,30.





