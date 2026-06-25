Comiso capitale della musica bandistica: quattro bande siciliane invadono il centro storico

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La musica bandistica torna protagonista a Comiso con la seconda edizione del Raduno Bandistico Città di Comiso, l’evento promosso dall’Associazione Culturale Banda Musicale Kasmeneo Città di Comiso con il patrocinio del Comune e il sostegno di numerosi enti istituzionali.

L’appuntamento, in programma sabato 28 giugno, porterà nel centro storico centinaia di musicisti provenienti da diverse realtà della Sicilia, in una giornata dedicata alla cultura, alla tradizione e alla valorizzazione del patrimonio musicale bandistico.

Oltre alla Banda Musicale Kasmeneo, organizzatrice dell’iniziativa, parteciperanno l’Associazione Culturale Musicale “Don Bosco” di Riesi, l’Associazione Musicale e di Volontariato “InArte Città di Mazzarino” e il Complesso Bandistico della Scuola Musicale Erasmo Marotta Città di Randazzo.

Le quattro formazioni si ritroveranno alle 16.30 in viale della Resistenza, davanti alla sede del Liceo Artistico dell’Isis Carducci. Da lì prenderà il via una suggestiva sfilata musicale che attraverserà alcune delle principali vie del centro storico fino a raggiungere piazza Fonte Diana.

La serata entrerà nel vivo alle 20.30 quando ciascuna banda salirà sul palco per esibirsi davanti al pubblico con un repertorio che metterà in mostra tradizione, tecnica e identità musicale dei rispettivi territori.

“Per la nostra associazione è motivo di grande orgoglio ospitare la seconda edizione del Raduno Bandistico Città di Comiso – afferma il segretario dell’associazione Danilo Savoia –. Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro tra alcune delle migliori realtà bandistiche siciliane, unite dalla passione per la musica e dalla volontà di valorizzare una tradizione che continua a essere un prezioso patrimonio culturale”.

Un evento che punta anche a recuperare una tradizione storica profondamente radicata nella città.

“La presenza delle bande musicali a Comiso non è soltanto un’espressione artistica ma rappresenta un elemento identitario della comunità – sottolinea il presidente della Banda Kasmeneo, Giovanni Vittoria –. Si rinnova una tradizione che nei primi decenni del Novecento animava le piazze cittadine con i concerti bandistici a palco. Le bande sono inoltre uno straordinario strumento di crescita culturale per le nuove generazioni, trasmettendo valori come disciplina, collaborazione e passione”.

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