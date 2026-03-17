Scicli scopre due nuovi talenti: nasce l’album “M%d” di Denaro e Pacetto

Passione, spontaneità e voglia di esprimersi in musica. Tutto questo per due amici di Scicli, Luigi Denaro e Simone Pacetto che hanno “firmato” già il loro primo album. “Contando le ore”, “Va bene così”, “Ferma in quel vicolo”, “Ti penso ma non scrivo”, “Passa”, “Quando nessuno ti aspetta”, “Da subito” sono alcuni dei titoli dell’album dei due giovani sciclitani. Da dove ha inizio la collaborazione fra i due? “

Io e il mio amico Simone abbiamo iniziato quasi per gioco, lo scorso anno, a scrivere e comporre brani musicali. Tutto è nato in modo spontaneo, senza grandi aspettative, ma con tanta passione e voglia di esprimerci – racconta Luigi Denaro – io mi sono occupato soprattutto della scrittura dei testi, spesso durante la notte, quando in casa calava il silenzio e le idee riuscivano a prendere forma più facilmente. In quei momenti cercavo rime, immagini e ritornelli capaci di adattarsi a canzoni pop sentimentali, con un obiettivo ben preciso: emozionare chi ascolta, suscitare qualcosa dentro ogni persona e permettere a chiunque di immedesimarsi nelle parole e nelle storie raccontate nelle canzoni”. Il racconto continua parlando del suo amico Simone Pacetto e del supporto dell’AI in questo progetto: “da una parte io con la mia scrittura e dall’altra parte lui; grazie all’ingegno e alla sua creatività, da sempre grande appassionato di musica, i testi hanno preso vita. Attraverso l’utilizzo di diverse applicazioni musicali e anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, siamo riusciti a trasformare semplici idee in veri e propri brani musicali. Così, passo dopo passo, siamo arrivati al risultato finale che oggi tutti possono ascoltare. Il titolo dell’album è “M%d”: scritto con uno stile giovane e moderno, richiama la parola inglese Mood, che rappresenta lo stato d’animo, le emozioni e le sensazioni che ogni canzone vuole trasmettere. Anche la copertina dell’album ha un significato simbolico: si vede la mia figura quasi come se stesse creando qualcosa, proprio a rappresentare la nascita di questo progetto, un’idea che prende forma e diventa musica”.

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