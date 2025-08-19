Scicli, raggiro ai danni di un’anziana: rubati preziosi in casa

L’appello è sempre valido. I carabinieri, da mesi, invitano i cittadini a non aprire ad estranei che non conoscono ed a non dare ascolto a telefonate equivoche. Per il naturale rischio che la “gentilezza” di una qualsiasi ignara vittima possa provocare un danno serio. Un episodio di raggiro si è verificato venti giorni fa ed è stato denunciato ai carabinieri della Tenenza di Scicli che sono al lavoro per identificare l’autrice del grave fatto delinquenziale. Sarebbe stata, infatti, una donna a bussare nell’appartamento di un’anziana signora che vive da sola in un condominio nel centro abitato della cittadina barocca.

Il furto in pieno centro

Si sarebbe presentata a nome di un parente chiedendo che gli venissero consegnati i monili d’oro in suo possesso per venire incontro alle esigenze del parente. La donna non ci ha pensato due volte a consegnare tutto quello che aveva in casa: alcuni oggetti d’oro e preziosi per un valore di qualche migliaio di euro. La donna, all’avvenuta consegna, si è allontanata facendo perdere le tracce.

La scoperta della truffa

Dalla verifica con il parente, la malcapitata ha accertato che non c’era alcun bisogno economico e che la persona cui faceva riferimento l’impostore non era a conoscenza di nulla. Non è rimasto altro, quindi, che presentare la denuncia ai militari dell’Arma raccontando quanto avvenuto. Avviate le indagini si stanno di verificare i sistemi di videosorveglianza che si trovano nella pubblica via nei pressi del palazzo in cui è avvenuto il fatto e cercare eventuali forme di smercio dei monili derubati.

L’appello

Ancora una volta si alza in città l’appello a non cadere nelle trappole, sia fisiche che telefoniche, di persone che anziché il lavoro amano invece il delinquere.

