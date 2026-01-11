Scicli nella guida turistica giapponese di “Albergo Diffuso”: un ponte fra la Sicilia e la terra nipponica

Una scelta, quella di inserire la cittadina barocca del Val di Noto e l’esperienza dell’Albergo Diffuso nella guida giapponese, che gratifica lo sforzo di una realtà ampiamente apprezzata a livello mondiale. La guida giapponese, dal titolo “Albergo Diffuso: un viaggio alla scoperta di un patrimonio prezioso”, è curata dagli autori Eri Kabuto e Yasushi Watanabe.

“La pubblicazione dedica diverse pagine alla città siciliana, descrivendola come una meta ideale per quel viaggiatore che, stanco del turismo di massa ‘razionale e conveniente’, cerca l’emozione di un luogo autentico e capace di generare una profonda nostalgia. Attraverso un racconto dettagliato e suggestivo, gli autori guidano il pubblico giapponese tra i vicoli di Scicli, sottolineando come la struttura dell’albergo diffuso permetta di immergersi totalmente nella vita quotidiana del borgo. Un ponte culturale tra Sicilia e Giappone – spiega Ezio Occhipinti, padre storico di Ospitalità Diffusa – il testo non si limita a descrivere l’ospitalità della struttura elogiando la qualità del riposo, la colazione ricca di sapori locali ed il fascino di alloggiare in camere con pianoforte o balconi con vista sui tetti ma dedica ampio spazio alla bellezza monumentale di Scicli.

Dalle piazze principali al ‘grazioso trenino turistico’ che attraversa il centro storico, l’immagine di Scicli che emerge è quella di una città accogliente, ricca di storia e di piccole cose preziose. Vedere Scicli raccontata in lingua giapponese è una grande soddisfazione non solo per la nostra attività, ma per l’intera comunità. Essere stati scelti come esempio di ospitalità autentica conferma che la strada della valorizzazione del territorio e del turismo lento è quella giusta per far conoscere le nostre bellezze in tutto il mondo”.

Nella guida si puntualizza l’importanza del decoro e della conservazione del patrimonio frutto di un impegno collettivo nella cura della città. Un’azione fondamentale per accogliere viaggiatori internazionali sempre più attenti e sensibili. “

Grazie a questa iniziativa editoriale, Scicli si conferma una perla del barocco capace di dialogare con culture lontane, invitando i turisti nipponici a scoprire quel ‘vivere lento’ che rende unica la nostra terra” – conclude Ezio Occhipinti.

