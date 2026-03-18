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Scicli, guasto alle condutture: sospesa l’erogazione dell’acqua dal serbatoio San Matteo

18 Mar 2026 12:21

Disagi idrici in arrivo per diversi quartieri di Scicli a causa di un improvviso guasto nelle condutture che alimentano il serbatoio San Matteo. L’erogazione dell’acqua potabile non sarà garantita nel pomeriggio di oggi, con possibili carenze nei quartieri Jungi, Viale I Maggio, via Bixio, Santa Maria La Nova, San Nicolò, San Giuseppe, Villa Penna, contrada Genovese e vie limitrofe.

Gli operai sono già al lavoro per intervenire sul guasto e ripristinare la normale distribuzione idrica nel più breve tempo possibile. Le autorità comunali invitano i cittadini a moderare i consumi di acqua fino al termine dei lavori di riparazione.

Si consiglia alla popolazione di monitorare eventuali aggiornamenti sul sito del Comune di Scicli o tramite gli avvisi ufficiali dei gestori idrici.

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