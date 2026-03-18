L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
Scicli, guasto alle condutture: sospesa l’erogazione dell’acqua dal serbatoio San Matteo
18 Mar 2026 12:21
Disagi idrici in arrivo per diversi quartieri di Scicli a causa di un improvviso guasto nelle condutture che alimentano il serbatoio San Matteo. L’erogazione dell’acqua potabile non sarà garantita nel pomeriggio di oggi, con possibili carenze nei quartieri Jungi, Viale I Maggio, via Bixio, Santa Maria La Nova, San Nicolò, San Giuseppe, Villa Penna, contrada Genovese e vie limitrofe.
Gli operai sono già al lavoro per intervenire sul guasto e ripristinare la normale distribuzione idrica nel più breve tempo possibile. Le autorità comunali invitano i cittadini a moderare i consumi di acqua fino al termine dei lavori di riparazione.
Si consiglia alla popolazione di monitorare eventuali aggiornamenti sul sito del Comune di Scicli o tramite gli avvisi ufficiali dei gestori idrici.
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