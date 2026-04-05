Scicli esplode di gioia: il Cristo Risorto inonda la città tra fede, corsa e applausi

È il giorno de “U Gioia” a Scicli, ed è una festa che non si racconta: si vive. Questa mattina, dopo i suggestivi riti della sera precedente, il Cristo Risorto è uscito dalla chiesa tra un boato di emozione, dando inizio a una delle celebrazioni pasquali più travolgenti di tutta la Sicilia. L’uscita tra applausi e commozione Sin dalle prime ore del mattino, migliaia di persone hanno riempito le strade del centro storico, in attesa del momento più atteso. Quando le porte si sono aperte, la folla è esplosa in un applauso liberatorio. Il simulacro del Cristo Risorto è stato sollevato e portato fuori tra grida di gioia, musica e una partecipazione corale che trasforma la festa in un’esperienza collettiva unica. La corsa, il cuore della festa “U Gioia” non è una semplice processione: è movimento, energia, coinvolgimento. Il Cristo Risorto viene portato a spalla con una corsa che attraversa le vie della città, tra soste improvvise, cambi di ritmo e momenti di intensa partecipazione. Una tradizione che si rinnova ogni anno e che rappresenta l’esplosione simbolica della gioia pasquale: la vita che vince sulla morte, celebrata non in silenzio, ma con entusiasmo contagioso. Una città intera in strada Scicli si è trasformata in un grande abbraccio collettivo. Residenti, visitatori, famiglie e giovani: tutti presenti per condividere un momento che va oltre la religione e diventa identità. Balconi affollati, piazze gremite, vicoli pieni di voci e colori. Una partecipazione straordinaria che conferma quanto questa festa sia radicata nel cuore della comunità. Una giornata intera di festa Dopo l’uscita di questa mattina, la processione proseguirà per tutta la giornata, attraversando i quartieri della città in un continuo alternarsi di emozioni, musica e devozione. Ogni tappa è un momento di incontro, ogni passaggio un’occasione per rinnovare un legame profondo tra fede e tradizione. La Pasqua che diventa gioia “U Gioia” è tutto questo: una festa che rompe gli schemi, che travolge e coinvolge, che unisce sacro e popolare in un’unica, grande celebrazione. E anche quest’anno, a Scicli, la Pasqua non è solo una ricorrenza. È un’esplosione di vita. Foto tratta dalla diretta di Video Regione



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